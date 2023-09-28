Samsun Valisi Tavlı, Vezirköprü'de incelemelerde bulundu

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ziyarette bulunduğu Vezirköprü ilçesinde, yürütülen çalışmalar hakkında kurum amirlerinden bilgi aldı.

İlçede bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Tavlı, hükümet konağı önünde Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya tarafından karşılandı.

Tavlı, Kaymakam Kaya'dan ilçe hakkında brifing aldıktan sonra kurum amirlerinden ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı daha sonra ilçedeki çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odasını ve özel sektöre ait orman ürünleri ile kağıt fabrikasını ziyaret etti.

Orhan Tavlı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 27 Ekim 2016'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın Akören Mahallesindeki aile evine giderek anne ve babasına taziyede bulunarak sohbet etti.

Tavlı, ziyaretleri sonrası ilçeden ayrıldı.