Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Samsun Valisi Tavlı'dan Afetlere Hazırlık Vurgusu

Samsun Valisi Tavlı'dan Afetlere Hazırlık Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, depremlerin getirdiği derslerle birlikte Türkiye'nin afetlere hazırlığının önemini vurgulayarak, hazırlığın 365 gün süreceğini belirtti. Vali, gönüllülerin eğitimine ve kamu duyarlılığına dikkat çekti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, afetlere hazırlığın 365 gün devam edeceğini bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Tavlı, depremin tüm Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Depremlerle Türkiye'nin yüreği yandığını vurgulayan Tavlı, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olan yaralılarımıza şifa diliyorum. Hepimiz deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı ve tedbirli olmamız lazım. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde Türk milleti, büyük bir dayanışmayla asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdi. Allah milletimizden razı olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir deprem felaketi yaşatmasın." dedi.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gönüllüleri eğitime aldıklarını anlatan Tavlı, "Sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, özel sektörümüz de bu konuda oldukça duyarlı. Tüm Samsunlular duyarlı. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlık için gönüllülerimizi yetiştiriyoruz. Bugün de gönüllülerimize kartlarını takdim ettik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Afetlere hazırlık 7 gün 24 saat, 365 gün devam edecek. Hep birlikte afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, daha sonra AFAD ile diğer kurumların arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı stantları gezdi.

AFAD'ın akreditasyon eğitimini tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına armalarını veren Tavlı, AFAD destek gönüllülerine de kimlik kartlarını takdim etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
img

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
img

Ferdi Tayfur'un mal varlığına kızından ve oğlundan kayyum talebi
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.