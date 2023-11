Samsun Valisi Tavlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, istiklal mücadelesinin başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'inci yılında saygı, rahmet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını anımsatan Tavlı, "Kurtuluş Savaşı ile 29 Ekim 1923'te Ankara'da Cumhuriyet'i kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır." ifadesini kullandı.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda milleti müşterek ideal etrafında birleştirmeyi başaran Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlere ve çocuklara en iyi şekilde anlatacaklarını aktaran Tavlı, "Onun, 'En büyük eserim' dediği ve 29 Ekim'de 100. yılını büyük iftiharla kutladığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Tavlı, kahraman ecdadın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını aklımızdan bir an olsun çıkartmayacak, her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."