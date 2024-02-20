Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Derneği'nde Vali Tavlı başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan İbrahim Sadık Edis ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Tavlı, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkan Edis'ten ilçenin genel durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Tavlı, Havza-Vezirköprü kara yolunun yapılmasıyla Vezirköprü'nün canlanacağını belirtti.

Tavlı, muhtarlara yönelik, "Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlarımızın durumunu kaymakamlıklara bildirin, bizler de il vakfından desteklerimizi gösteririz." ifadesini kullandı.