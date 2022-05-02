Samsun Valisi Dağlı bayramlaşma programlarına katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Dağlı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki bayramlaşma programına da katılan Dağlı, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Dağlı, aileleriyle birlikte daha nice bayramlara kavuşmaları dileklerinde bulundu.

Vali Dağlı, daha sonra Atakum ilçesinde huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.