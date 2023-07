Samsun Valisi Boğulma Vakaları ve Çeken Akıntı Konusunda Uyarı Yaptı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, artan boğulma vakalarına ve 'çeken' akıntıya karşı vatandaşların dikkatli olmaları için uyarı yaptı. Vali Dağlı, yazılı açıklamasında, sıcak havaların etkisiyle Samsun sahillerinin binlerce kişiyi ağırladığını belirtti ve can kayıplarının önüne geçmek için vatandaşların dikkatinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak havaların ve yaz tatilinin etkisiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun sahillerinin binlerce kişiyi ağırladığına işaret etti.

Can kayıplarının önüne geçmek için vatandaşların dikkatinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dağlı, "Bazen vatandaşlarımızın tedbirsiz davranmaları, bazen bir anlık dikkatsizlik, bazen de ilimizde yoğun olarak görülen rip (çeken) akıntı sebebiyle boğulma olayları meydana gelmekte ve hepimizi üzen can kayıpları yaşanmaktadır. Böyle bir sebeple tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok. Bu noktada vatandaşlarımızdan özellikle çeken akıntı nedir ve bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, uyarı tabelalarına mutlak surette uymalarını ve sevdiklerini üzecek risklere asla girmemelerini istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Yasaklı ve kontrolsüz bölgelerle hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemesi gerektiğini vurgulayan Dağlı, meteorolojinin ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınmasının önem taşıdığına da dikkat çekti.