Samsun Valiliği, yıkım sırasında zarar gören binanın durumu hakkında açıklama yaptı

Samsun Valiliği, eski Sosyal Güvenlik Kurumu binasının yıkılması sırasında, zarar gören bitişiğindeki binanın durumu hakkında açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan eski Sosyal Güvenlik Kurumu binasının ihaleyi alan firma tarafından yıkımı esnasında bitişik nizamdaki bodrum +5 kattan oluşan betonarme binanın giriş kat (işyeri) ve 1. kat (konut) cephe duvarlarının bir bölümünün bahsi geçen yıkım çalışması neticesinde hasar gördüğü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilmiştir. Hasar gören binanın iç ve dışından hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olup konuyla ilgili ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır." denildi. - SAMSUN