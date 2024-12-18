Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Samsun Üniversitesinde 'Yeni Medya ve Dezenformasyon Paneli' Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Üniversitesinde gerçekleştirilen 'Yeni Medya ve Dezenformasyon Paneli'nde, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünce becerileri üzerinde duruldu. Uzmanlar, dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) "Yeni Medya ve Dezenformasyon Paneli" gerçekleştirildi.

SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin, Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, alanında uzman kişileri öğrencilerle buluşturarak medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacağını söyledi.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ise habercilikte güvenilirliğin ve haberi teyit etmenin önemine değindi.

Teyit edilmeyen haberin paylaşımının hem bireysel hem toplumsal anlamda ciddi zararlar doğurabileceğini vurgulayan Demir, "Haberciler olarak görevimiz, doğruluğu esas alarak kamuoyuna hizmet etmektir. Teknolojinin ve dijital medyanın hayatımıza girmesiyle bu sorun çok daha hızlı ve etkili hale geldi. Bugün doğru bilginin yayılma hızına kıyasla, yanlış ya da yanıltıcı bilgiler ne yazık ki bir çığ gibi büyüyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşılacak haber ya da bilginin kime hizmet edeceğini düşünmeden paylaşmanın geri dönülemez sonuçlara sebebiyet vereceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bir iddia ya da ihbar geldiğinde hemen habere dönüştürmüyoruz. Olayın taraflarıyla, yetkililerle konuşuyor, teyit ediyoruz ve delillere dayanarak hareket ediyoruz. Sizler bireyler olarak da bir haber ya da bilgi gördüğünüzde güvenilir kaynaklardan teyit almalısınız. AA ya da diğer güvenilir ajanslar üzerinden haberin doğruluğunu kontrol etmek, dezenformasyondan kaçınmanın en sağlıklı yoludur. Ayrıca, her paylaşımın bir sorumluluğu olduğunu unutmayın."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da yeni medya araçlarının bilgi akışını hızlandırdığına dikkati çekerek, "Yeni medya araçları hayatımızı kolaylaştırırken ne yazık ki dezenformasyonun yayılmasına da zemin hazırlıyor. Dezenformasyonla mücadelede İletişim Başkanlığı olarak kurduğumuz Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7/24 çalışıyor ve yanlış bilgilerin doğrusunu kamuoyuyla paylaşıyor. AA, TRT veya diğer güvenilir ajanslar, bir haberi yaymadan önce birkaç teyit mekanizmasından geçirir." diye konuştu.

Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin de dezenformasyonla mücadele sürecinde medya kuruluşlarının daha etkili ve güvenilir şekilde çalışabilmesi için önemli görevler üstlendiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dezenformasyon, çağımızın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış bilgiler, hem bireylerin hem de kurumların itibarını zedeleyebiliyor. Hepimiz bu bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmak zorundayız. Özellikle gençlerimiz, sosyal medya kullanımı konusunda daha bilinçli davranmalı. Paylaşım yapmadan önce bu bilgi doğru mu, güvenilir mi diye sorgulamalıyız. Unutmayalım ki bir yanlış bilgi yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de etkileyebilir."

TSYD Samsun Şube Başkanı ve Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Murat Sandıkçı ise özellikle sosyal medyada bilgi kirliliğinin son derece yüksek olduğunu belirterek, doğru ve etik habercilikten asla ödün verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Panele İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Çağan, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cumhur Türk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
img

Son hali içler acısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Günler sonra ortaya çıktı: Beşiktaş soyunma odasında 'Yok artık' dedirten olay
Günler sonra ortaya çıktı! Soyunma odasında "Yok artık" dedirten olay

Son Dakika Haberleri

19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 18 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu CANLI izle! 18 Aralık Show TV Sandık Kokusu 39. bölüm CANLI izleme linki Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 18-19 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.