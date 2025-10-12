Samsun Üniversitesi'nde Ruh Sağlığı ve Farkındalık Etkinliği

Samsun Üniversitesi Yeşilay Topluluğu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla "Ruh Sağlığı ve Farkındalık Etkinliği" düzenledi.

Samsun Üniversitesi Yeşilay Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle birlikte zihinsel farkındalığı artırmaya ve stresle başa çıkmaya yönelik nefes ve gevşeme çalışmaları yaptı.

Katılımcılar, doğru nefes teknikleriyle bedensel rahatlama ve zihinsel dinginlik üzerine uygulamalar gerçekleştirdi.

Yeşilay Topluluğu Başkanı Reyyan Düzgün, dijital çağın yoğun temposunda gençlerin ruh sağlığını korumanın önemine dikkati çekti.

Düzgün, "Bu etkinlikle arkadaşlarımızın hem kendilerini tanımalarına hem de içsel dengeyi bulmalarına katkı sunmak istedik. Yeşilay olarak sadece bağımlılıklara karşı değil, aynı zamanda ruhsal dayanıklılığı güçlendirmek için de çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara Yeşilay'ın sağlıklı yaşam ve farkındalık odaklı faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Topluluk, benzer farkındalık etkinliklerini yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyor.