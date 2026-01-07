Haberler

Samsun'da "2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, evde sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı. Uzman akademisyenlerin yer aldığı oturumlarda malnütrisyon, geriatrik hastaya yaklaşım ve basınç yaraları gibi konular ele alındı. Eğitim programları ile evde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "2. Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi işbirliğince bir otelde düzenlenen sempozyumda, "evde sağlık hizmetlerinde malnütrisyon", "geriatrik hastaya yaklaşım" ve "basınç yaraları" başlıklı oturumlarda alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

Sempozyumda ayrıca "nörolojik hastalarda nütrisyonel yaklaşım" konulu sempozyum da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, gazetecilere, Samsun'da ikincisi düzenlenen sempozyumda evde sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlere yönelik kapsamlı eğitim programı gerçekleştirileceğini söyledi.

Sempozyumun içeriği hakkında bilgi veren Yavuz, "Evde sağlık hizmetleri artık 81 ilde yaygın şekilde sunuluyor. Basınç ülserleri, basınç yaraları, beslenme sorunları ve yatağa bağımlı hastalarda sık görülen klinik problemler gibi temel başlıkları ayrıntılı şekilde ele alacağız." dedi.

Yavuz, sempozyuma Türkiye'nin farklı illerinden alanında uzman akademisyenlerin katılım sağladığını belirterek, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 100 hekimin bir araya geldiğini anlattı.

Evde sağlık hizmetlerinin sağlık sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini vurgulayan Yavuz, "Bu hizmet 2005'te mevzuata girdi, 2010'dan sonra hız kazandı ve 2015'te tüm Türkiye'ye yayıldı. Eğitimle birlikte hizmet kalitesini yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Evden çıkamayan hastalar için bu hizmet hayati öneme sahip." diye konuştu.

Aile hekimliği uygulamasının herkese cevap verdiğine işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Ancak belki eksik kalan yönü evde sağlık hizmetleriydi çünkü evden çıkamayan, yatağa, eve bağımlı olan insanlara da sağlık hizmeti verilmesiydi. Bu konuda ülkemizde son 10 yıldır çok ciddi atılımlar yapıldı. Hem bu hastalara hizmet veren sağlık personeli sayısı arttı hem de hizmetlerin kalitesi ve kapsamı genişledi. Çok güçlü bir evde sağlık hizmeti verildiğini düşünüyorum Türkiye'de. Bunu daha üst seviyeye eğitimle getirmeye çalışıyoruz. Evde sağlık hizmetleri çok önemli ve sağlık hizmetlerinin önemli parçası haline geldi."

Yavuz, Samsun'da 7 bine yakın evde sağlık hastası bulunduğunu, bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının yeni uygulamalarından sağlıklı yaş alma merkezleri ile 80 yaş üzeri hastalara hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
