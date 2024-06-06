Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Sıfır Atık ve Seramik Sergisi

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tarafından "Sıfır atık ve seramik sergisi" gerçekleştirildi.

Yüksekokulun sergi ve konferans salonunda düzenlenen sergide, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin sıfır atık kategorisinde 30, seramik sanatsal dönüşümün alanında da 35 eseri sergilendi.

Sergiye Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Keskin, Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilal Sungur ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.