Samsun'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Köyler beyaz örtüyle kaplandı ve vatandaşlar karın tadını çıkardı.
Samsun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.
19 Mayıs ilçesindeki 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kösedik, Aydınpınar, Yeşilyurt, Cerekli, Kuşkayası mahalleleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın ardından vatandaşlar ve çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.
Kar bölgede güzel görüntüler oluşturdu.