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Samsun'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Samsun'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sonucu doğal güzellikler ortaya çıktı. Ağaç dalları kar örtüsüyle kaplanırken, Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü. Vatandaşlar, karın bereketini ve doğaya kattığı güzellikleri paylaştı.

Samsun'un yüksek kesimleri beyaza büründü

SAMSUN - Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda Samsun- Ankara karayolu beyaza büründü.

Samsun şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, yükseklerde ise kar şeklinde devam etti. Önceki gün başlayan yağan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte, ağaç dalları kar örtüsüyle kaplanarak görsel bir şölen sundu. Samsun-Ankara karayolunda seyahat eden araçlar, beyaz manzaralar eşliğinde yolculuk yaptı.

Karın bereket olduğunu belirten vatandaşlar, bu doğal güzellikten duydukları memnuniyeti ifade etti. Karın, hem doğayı güzelleştirdiğini hem de çevreye huzur verdiğini anlatan vatandaşlar, bu sene kışın geçen yıllara göre daha erken başladığını söyledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Samsun'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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