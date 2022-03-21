Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

İlçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından, kapalı olan kırsal mahalle yolları açılmaya çalışılıyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel