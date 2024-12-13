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Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar ve dalga uyarısı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar ve dalga uyarısı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Balıkçılar denize açılamazken, belediye vatandaşları uyardı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınaklarda bekliyor.

Yakakent Belediyesi, dalgaların kıyıya ulaşması nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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