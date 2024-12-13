Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar ve dalga uyarısı
Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Balıkçılar denize açılamazken, belediye vatandaşları uyardı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınaklarda bekliyor.
Yakakent Belediyesi, dalgaların kıyıya ulaşması nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.