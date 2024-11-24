Samsun'un Yakakent İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Samsun'un Yakakent ilçesinde, sağanak yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde görülen sağanak ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Kar yağışı ile birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.