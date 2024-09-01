Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde uygulama yaptı.

Bu çerçevede Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlü ekiplerince ilçede yapılan uygulamada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 42 tabanca fişeği ve 36 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Bu suç unsurlarına ilişkin 6 zanlı yakalandı.