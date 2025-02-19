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Samsun'un Terme İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Terme İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Ele geçirilenler arasında sentetik uyuşturucu, esrar, silah ve uyuşturucu satışından elde edilen para bulundu.

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Y.Ş. (34), F.Ş. (43), R.Ö. (34) ve C.Ç'nin (40) uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 94 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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