Samsun'un Terme ilçesinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 450 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.