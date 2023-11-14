Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından şok uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 92 personelin katılımıyla Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından şok uygulama düzenlendi. Bugün 19.00-21.00 saatleri arasında ilçenin cadde ve ara sokakları, umuma açık içkili yerler, kişiler ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, 2 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi, 1 iş yerine canlı müzik yayını izin belgesi olmadan müzik yayını yapmasından dolayı tutanak tanzim edildi, 17 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 1 iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve mekan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, 3 şahsa kumar oynamaktan toplam 12 bin 165 TL idari para cezası uygulandı, 818 şahıs sorgulandı, 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemleri yapıldı. 269 araç kontrol edilirken, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait toplam 54 adet fişek ve 2 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet sentetik ecza hap, 1 adet puyp diye tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı, 7 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. - SAMSUN