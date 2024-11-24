Samsun'un Terme İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı bazı mahalleri beyaza bürüdü ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Yerel belediye ekipleri, olumsuz durumları önlemek için çalışmalara devam ediyor.
Samsun'un Terme ilçesinde sis ve kar yağışı etkili oluyor.
Ambartepe, Örencik, İlimdağ ve Kesikkaya mahallerinde gündüz saatlerinde başlayan kar, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği bölgede ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
Ekipler ayrıca kara saplanan araçları bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kurtardı.