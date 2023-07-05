Samsun'un Terme ilçesinde iş yerinin bacasında yangın çıktı
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Çay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinin bacası ve çatısında hasar meydana geldi.
Samsun'un Terme ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Çay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın sonucu iş yerinin bacası ile çatıda hasar meydana geldi.
İş yeri sahibi Hasan Gelmez, döner salonunda bulunan bacada yağ birikmesi sonucu yangın çıktığını ifade etti.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel