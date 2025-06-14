Samsun'un Subasar Ormanları: Doğa Harikası Çakırlar Korusu

Samsun'un Subasar Ormanları: Doğa Harikası Çakırlar Korusu
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Samsun'un Atakum ilçesinde yer alan Çakırlar Korusu, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Doğa severler için vazgeçilmez bir destinasyon olan bu orman, yazın yeşile bürünerek farklı renk tonları sergiliyor. Ziyaretçileri büyüleyen manzarasıyla dikkat çekiyor.

Samsun'da "Subasar Ormanları" olarak bilinen Çakırlar Korusu, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Atakum ilçe merkezine 19 kilometre mesafede yer alan Çakırlar ?Korusu'ndaki "Subasar Ormanları" ile Çakırlar Mahallesi ormanları, yazın gelmesiyle yeşile büründü.

Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Çakırlar Korusu, her mevsimde farklı renk tonları sergiliyor.

Dişbudak, kara gürgen, doğu gürgeni, meşe, Akdeniz defnesi, geyik dikeni, papaz külahı, barut ağacı gibi türlerin bulunduğu ve farklı tonların görülebildiği orman, bu dönemde fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Trabzon'dan gezmek için gelen Muhammet Topal, AA muhabirine, Çakırlar Korusu'nun doğa harikası olduğunu ve dikkati çektiğini söyledi.

Samsun için önemli bir turizm mekanı olduğunu dile getiren Topal, "Çok doğal, çok organik bir yapı. Herkesin gelip gezmesini, görmesini tavsiye ederim. Ailemle geldim, çocuklar da çok beğendi." dedi.

Bursa'dan gelen Esma Kızıl ise liseden arkadaşlarıyla gezdiklerini belirterek, "Burayı merak ediyorduk. Çok muazzam bir yer, çok beğendim. Buradaki manzara muhteşem, çok cezbetti beni. Fotoğraf çekilmeyi çok seven biriyim, eşimle gelmem gerekiyor. Burada düğün çekimleri, sünnet çekimleri, aile çekimleri de çok güzel olur, güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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