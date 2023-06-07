Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sel nedeniyle yolların tamiri ve heyelan kaynaklı toprakların kaldırılması çalışmaları sürüyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sel nedeniyle bozulan yolların tamiri, menfez temizliği ve heyelan kaynaklı toprakların kaldırılması çalışmaları sürdürülüyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan bölgelerindeki çalışmaları inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle görüşen Akgül, heyelanlar sırasında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Şiddetli yağış nedeniyle mahallelerde büyük hasar meydana geldiğini vurgulayan Akgül, "Özellikle ulaşımda sıkıntı yaşanmaktadır. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Samsun Büyükşehir Belediye'miz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Suyun çekilmesiyle hasarın boyutunun daha net görüldüğünü dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

"İlçemiz son yıllarda sel ve su baskınlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 2012, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çok daha büyük felaketler yaşadık. Sanat eserlerimiz yıkıldı, yollarımız kullanılamaz hale geldi, altyapı ve üstyapılar ile içme suyu isale hatları büyük zarar gördü. Geçmişte heyelan ve su baskınlarında iki vatandaşımızı kaybettik. Çok şükür, devletimizin de desteğiyle bütün bunların üstesinden gelmeyi başardık. Bugün de hasar tespit çalışmalarımıza hemen başladık. Yıkılanı yeniden yaparız, yollarımızı yeniden inşa ederiz ama giden canlarımızı geri getiremeyiz."

Akgül, Salıpazarı ile Terme ilçelerini doğrudan etkileyen Salıpazarı Barajı'nın ve sel kapanlarının bir an önce yapılmasının bu iki ilçe için hayati önem taşıdığını belirterek, "Yaralarımızı sarmak için gece gündüz çalışacağız. Bütün enerjimizi heyelan nedeniyle kapanan yolları açmak için harcıyoruz. Kalfalı, Alan, Karacaören, Yayla, Dikencik, Alanyaykın, Mumlu, Çağlayan, Kırgıl ve Karaman mahallelerimizdeki heyelanları Büyükşehir Belediye'miz ile kaldırmaya başladık. İlçemizde hayatı bir an evvel normale döndürmek için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.