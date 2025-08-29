Samsun'un Salıpazarı Barajı Taşkın Kontrolü Sağlayacak

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen baraj, içme suyu ve sulamanın yanı sıra Salıpazarı ve Terme ilçelerini de taşkınlardan koruyacak.

İlçede inşası devam eden, 76 metre yüksekliğe, 26 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Salıpazarı Barajı'nın ve beraberinde planlanan projelerin çalışmaları sürüyor.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, 2017'de yapımına başlanan Salıpazarı Barajı'nın 2026 yılında tamamlanacağını söyledi.

Bölge için önemli olan barajın 3 farklı fonksiyona sahip olacağına dikkati çeken Çelik, "Barajımızın üç fonksiyonu var. Salıpazarı ve aşağıda yer alan Terme ilçemiz için taşkın koruma sağlayacak, aynı zamanda içme suyu temini ve sulamada kullanılacak." dedi.

"Yaklaşık 1400 tane 3+1 daireye giden beton burada döküldü"

Çelik, baraj inşaatı için tabanda 6 metre yüksekliğinde konvansiyonel beton imalatı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 95 bin metreküp beton döktük taban kısmında. 12'ye 15 metre ebatlarında ve 1 metre yüksekliğindeydi bu döktüğümüz beton imalatları. Yani 95 bin metreküp bir 100 metrekarelik dairede 75-80 metreküp civarında bir beton gider. Yaklaşık 1400 tane 3+1 daireye giden beton burada döküldü. Yani 5 kişilik bir aile dersek, 7 bin insanı barındıracak beton imalatı var burada. Şu anda mevcut işin kapsamında yüzde 58'deyiz. Toplamıyla beraber ise yüzde 40 fiziki gerçekleşmedeyiz."

Yoğun yağışlarda Salıpazarı ve Terme ilçelerinin olumsuz etkilenebildiğini vurgulayan Çelik, Terme Çayı'nda taşkın kontrol çalışmalarının devam etiğini aktararak, "Köybucağı depolamamız devam etmekte. Köybucağı depolamamızın taşkın kontrolüne yüzde 20 civarında bir faydası olacak. Bu da tamamlandığında yüzde 25 bir ilave getirecek. Bunun haricinde yine yan kollarda iki adet Çöllen ve Bolas sel barajlarımız olacak. Onlarla beraber inşallah Terme'nin ve Salıpazarı ilçelerimizin taşkın kontrolünü sağlamış olacağız." diye konuştu.

Samsun'da devam eden tek baraj

Çelik, Salıpazarı Barajı'nın maliyetinin 2025 yılı fiyatlarıyla 1,8 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Global ısınmayla birlikte yağışların aniden düşmeye başladığını, taşkın rejimlerinin değiştiğini anlatan Çelik, "Bu şekilde Salıpazarı ve Terme ilçelerine taşkın kontrolünü sağlamak, aynı zamanda içme suyu ve sulama amacı da bir arada. Üçünü bir arada gerçekleştirecek önemli projemiz. Samsun ilinde devam etmekte olan tek barajımız." bilgisini verdi.

Barajın 11 milyon metreküp taşkın koruma hacmi olduğunu aktaran Çelik, "Bununla beraber sulamaya verdiğimiz yaklaşık 9 milyon ve içme suyuna verdiğimiz 9 milyon metreküp yıllık faydamız olacak. İlimiz için önemli bir tesis. İnşallah 5 tesisten 3'ü devam etmekte, Terme Çayı Taşkın Koruma, Köybucağı depolama ve Salıpazarı Barajı bittiğinde yüzde 45 oranında taşkın kontrolünü sağlayacağız. Çöllen ve Bolas da proje halinde. Onları da inşallah kısa zamanda yapım işine dönüştüreceğiz." dedi.

Köybucağı depolama tesisinin 10 milyon metreküp depolama alanına sahip olacağını ifade eden Çelik, tesisin Salıpazarı Barajı kadar taşkın hacmi bulunduğunu belirtti.

DSİ 7. Bölge Müdürü Çelik, Çöllen ve Bolas sel barajlarının taşkını 6'şar saat öteleme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Salıpazarı Barajı tamamlandığında 14 bin dönüm sulama, 26 milyon metreküp içme suyu kapasitesiyle bölgeye hizmet sunacağını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Barajımız 76 metre yüksekliğinde. Kotumuz 146 seviyesinde. Salıpazarı Barajı ile hem suların denize dökülmesini önlemiş oluyoruz hem kontrol altına almış oluyoruz, taşkın riskini azaltmış oluyoruz. Hem içme suyu sağlıyoruz hem de sulamada kullanıyoruz. Taşkına sebep olan suları da gem altına almış olacağız."