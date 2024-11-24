Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Ladik ve Havza İlçelerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Samsun'un Ladik ve Havza İlçelerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Ladik'te 30 santimetre, Akdağ Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları başlattı.

Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Ladik ilçesinde dün gün boyu yağan yağmur gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Sabaha kadar yağan kar ilçe merkezinde 30 santimetreye, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri sabahın ilk saatleri ile birlikte cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "Bütün ekiplerimiz sabah çalışmaya başladılar. Vatandaşlarımızın hayatı olumsuz etkilenmesin diye arkadaşlar karla mücadele ediyor. Şu an için olumsuz bir durum." yok diye konuştu.

Havza ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah dışarıya çıkanlar, her yerin karla kaplandığını gördü.

İlçe merkezinde 10 ila 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
4 ilimizde eğitime kar engeli

4 ilimizde eğitime kar engeli

 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti
Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi

Yolda yürüyen genç kıza yaptığının bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü? Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı? Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Yarın okullar tatil mi 25 Kasım? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.