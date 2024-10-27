Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Ladik İlçesine Şarj İstasyonu Kurulacak

Samsun'un Ladik İlçesine Şarj İstasyonu Kurulacak
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik Belediyesi, elektrikli araçların artışı nedeniyle ilçeye üç ayrı noktada şarj istasyonu kurmak için bir firma ile anlaştı. Başkan Adnan Topal, bu istasyonların çevre dostu araçların yaygınlaşması için gerekli olduğunu ifade etti.

Samsun'un Ladik ilçesinde elektrikli araçların sayısının artması nedeniyle şarj istasyonu kurulacak.

Ladik Belediyesi, ilçeye şarj istasyonu kurulumu için bir özel firmayla anlaşma imzalandı.

İlçenin üç ayrı noktasında kurulacak istasyon ile elektrikli araçları olan vatandaşların şarj ihtiyacı çözülmüş olacak.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, istasyonlarla ilgili gerekli izinlerin firma tarafından alınacağını belirterek, "İlçemizde 3 ayrı noktada şarj istasyonu kurulacak. Yeni dönemde artık bu hizmet kaçınılmaz oldu. Gelişen teknolojik gelişmeler çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşması nedeniyle çok gereksinim olacak. Ayrıca ilçemize gelen misafirlerimiz için de çok gerekli. Bu hizmet şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

Yerel Haberler Teknoloji Ekonomi Güncel samsun Ulaşım Çevre Yaşam Ladik

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.