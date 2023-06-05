Samsun'un Ladik ilçesinde sel felaketi: Bir vatandaş hayatını kaybetti

Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaş hayatını kaybetti. Eski Ladik CHP İlçe Başkanı Necati Akdemir, "Ladik'te büyük bir hasar var. Ladik Tüfekçidere Mahallesi'nde 35 tane canlı hayvan telef oldu. Ahırda bağlı oldukları için suda boğuldular. Bunları kurtaramadık. Onlar gitti, yine başka bir Alıçlı köyünde köprüden hayvanlarını geçirirken, bir vatandaşımız sel sularına kapıldı gitti. Maddi hasar çok" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde bir vatandaş hayatını kaybetti. Eski Ladik CHP İlçe Başkanı Necati Akdemir, "Ladik'te büyük bir hasar var. Ladik Tüfekçidere Mahallesi'nde 35 tane canlı hayvan telef oldu. Ahırda bağlı oldukları için suda boğuldular. Bunları kurtaramadık. Onlar gitti, yine başka bir Alıçlı köyünde köprüden hayvanlarını geçirirken, bir vatandaşımız sel sularına kapıldı gitti. Maddi hasar çok" dedi.

Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve sel nedeniyle bir vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan ise ahırda telef oldu. Eski Ladik CHP İlçe Başkanı Necati Akdemir, sel nedeniyle yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"LADİK'TE BÜYÜK HASAR VAR"

"Burası Samsun Ladik Tatlıcak köyü, benim çocukluğum, doğduğum büyüdüğüm, bundan yaklaşık yine böyle bir sel gelmişti ama bu sel ondan daha fazla. Şu karşı mahallelerde böyle bir şey yok. Ladik'te büyük bir hasar var. Ladik Tüfekçidere Mahallesi'nde 35 tane canlı hayvan telef oldu. Ahırda bağlı oldukları için suda boğuldular. Bunları kurtaramadık. Onlar gitti, yine başka bir Alıçlı köyünde köprüden hayvanlarını geçirirken, bir vatandaşımız sel sularına kapıldı gitti. Maddi hasar çok, Kızılsini'de, Kiremithane'de, Tüfekçidere'de ve bazı köylerde görüldüğü gibi Tatlıcak köyü de bu vaziyette. Çok büyük bir mağduriyet. Bundan önce, bir hafta önce böyle bir sel baskını olmuştu. Menfezler tıkalıydı o zaman. Şurada karşıda göreceğiniz gibi belediye bu menfezleri temizledi, büyük boruları yerleştirdi. Şimdilik bu sorun çözüldü. Bu seldeki zarar bu menfezlerin tıkanıklığı ile ilgili değil. Bu bir hafta önce oldu giderildi. Burada çok söylenecek söz yok. Bu yağış ve bu zararın bu kadar büyük olmasının nedenini afetin büyüklüğüne bağlıyorum ben. Yani metrekareye ölçmedik ama bir yere de sormadık ne kadar yağış düştü, dün akşam saat 4'ten bu tarafa halen kesintisiz, yağış devam etmektedir.

"MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR"

Benim bildiğim, 13-14 yaşından sonra 45-50 yıl sonra, ilk defa böyle bir yağış aldı bu Ladik ilçesi. Gördüğünüz gibi bakın her taraf su içerisinde. Yapılacak bir şey yok. Bu beklenmeyen hatta şöyle bir şey var. Akdağ'dan gelen derelerin Kızılsini'deki barajı beslemek için suyun ayrıldığı o derenin Kızılsini barajına bağlandığı bölüm var eğer o bölüm o Kızılsini barajı olmasaydı, o Kızılsini ikiye ayrılmasaydı Ladik'i dün sel alır götürürdü. O baraj kurtardı. Kızılsini barajı Ladik'teki seli kurtardı. Yani bir tedbir olarak isabet olmuş. Bu seli hesaplayarak, bu afeti hesaplayarak değil de o barajı besleme adına o tarafa doğru kanalize olduğu için suyun bir faydasını da görmüş olduk. Saray Mahallesi'nde çok büyük bir zarar var. Ladik'in her mahallesinde daha çok Saray mahallesi, Kiremithane, Kızılsini, Tüfekçidere'de ve bazı köylerde Tatlıcak köyünde böyle bir sel yok, şuraya baksanıza yarım santim daha olsa köprünün üzerinden geçecek. Zararımız çok büyük. Bu köyün böyle bir kaderi var. Daha önceden de Ladik Tatlıcak yaylası ile ilgili gündeme gelen bir köy. Yani mağduriyet burada devam ediyor. Dededen atadan kalma parayla döküm yaparak aldığımız yaylamıza, büyükşehir belediyesi maalesef el koydu. Vatandaşlar bununla ilgili mücadelesini veriyor ama, bu tabi sandığa da yansımış değil. Bunu anlamak mümkün değil."