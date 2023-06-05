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Samsun'un Ladik ilçesinde sel: 1 ölü (2)

Samsun'un Ladik ilçesinde sel: 1 ölü (2)

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SELE KAPILAN BİR KİŞİ ÖLDÜSamsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Alıçlı Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak yağmur sele neden oldu. Birçok hayvanın öldüğü sel sırasında, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düşen Şükrü Köksal, taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti.

Emre ÖNCEL/SAMSUN, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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