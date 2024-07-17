Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi
Ladik Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programında, Kaymakam Merve Kartal ve Belediye Başkanı Adnan Topal katılımcıları karşıladı. Topal, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti ve dua edilmesinin ardından oruçlar açıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Ladik Kaymakamlığınca ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, Kaymakam Merve Kartal ve Belediye Başkanı Adnan Topal katılımcıları karşıladı.
Topal, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Dua edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.