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Samsun'un Ladik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor

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Ladik Belediyesi, metruk binaların yıkım kararı sonrası çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Adnan Topal, vatandaşların güvenliği ve turizm açısından önemli olduğunu belirtti.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Ladik Belediyesinin yıkım kararının ardından belediye ekipleri ilçedeki metruk binaları yıkmaya başladı.

Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Müdürlüğünün tespit ettiği metruk binaları yıkmaya başladıklarını söyledi.

Topal, "Uygulama aynı zamanda emniyet güçlerimizin de üzerinde durdukları bir konu. Biz ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini de düşünmek zorundayız. Ladik bir turizm beldesi ve onun gereklerini yerine getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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