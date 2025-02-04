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Samsun'un Ladik İlçesinde Kar Yağışı Eğlenceleri

Samsun'un Ladik İlçesinde Kar Yağışı Eğlenceleri
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Samsun'da sabah etkili olan yağmur, Ladik merkezde karla yer değiştirdi. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, bölge beyaz örtüyle kaplandı. Öğrenciler kar yağışıyla eğlendi.

Samsun'da sabah etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ladik merkezde, geceden itibaren etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, Ladik Gölü'nün çevresi buz tuttu, etraf beyaz örtüyle kaplandı.

Samsun merkezden Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne gezi düzenleyen Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri ise karla doyasıya eğlendi.

Kar yağışıyla çam ormanları beyaza büründü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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