Samsun'un Ladik ilçesinde hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi. Ladik Başsavcısı Serkan Erol ile hakimler Bedrettin Şişik ile Elvan Akça Çelebi için Ambarhan Restoran'da veda programı gerçekleştirildi. Programda plaketler verildi ve atamalar açıklandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.
Tayinleri çıkan Ladik Başsavcısı Serkan Erol ile hakimler Bedrettin Şişik ile Elvan Akça Çelebi için Ambarhan Restoran'da veda programı gerçekleştirildi.
Programda Cumhuriyet Savcısı Ömer Buğra, Erol, Şişik ve Çelebi'ye plaket verdi.
Erol'un Rize'nin Çayeli ilçesine, Şişik'in Çarşamba ilçesine, Çelebi'nin ise Safranbolu'ya atandığı öğrenildi.