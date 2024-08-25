Samsun'un Ladik ilçesinde gasilhane inşaatına başlandı.

Bahşi Mahallesi'nde yapımına başlanılan gasilhane inşaatında incelemelerden bulunan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ilçedeki önemli bir ihtiyacı yerine getirdiklerini dile getirdi.

Gasilhanenin kaba inşaatının neredeyse bitmek üzere olduğunu söyleyen Topal, "Çalışmaları yakından takip ediyoruz. İlçemizin bir ihtiyacını daha tamamlamış olacağız. Çalışmalarımız bittiğinde ilçemiz modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek bir gasilhaneye kavuşmuş olacak. İlçede cenaze hizmetlerinin tek elden yürütüldüğü bir yerimiz yoktu. Burada mescit, bay bayan cenaze yıkama yeri, morg ve idari birimler bulunacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.