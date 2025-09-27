Haberler

Samsun'un Ladik İlçesinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ladik Kaymakamlığı koordinesinde yapılan deprem tatbikatında, kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirildi. Kaymakam Özbalta, Ladik'in deprem riski taşıdığını vurguladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Ladik Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen tatbikatta, deprem anında kurumlar arasındaki koordinasyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, Ladik ilçesinin deprem riski taşıyan bir yer olduğunu belirterek, 1943 yılında ağır bir deprem yaşandığını hatırlattı.

Tatbikatta öncelikle deprem anında acil toplanma alanında planlarını yaparak saha taraması, yaralı tespitleri, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesi, ambulanslarla yaralıların taşınması gibi çalışmaları koordinasyon içinde tamamladıklarını anlatan Özbalta, deprem anında yapılacakların gözden geçirildiğini kaydetti.

Tatbikata belediye, itfaiye, jandarma, emniyet, milli eğitim ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
