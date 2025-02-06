Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar karla eğlendi
Ladik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Çocuklar, karla kaplı yokuşta kızaklarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar, karda kayarak gönüllerince eğlendi.
Ladik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.
Karla kaplı ilçede Koğa Mahallesi'nde bulunan yokuşta çocuklar kızaklarıyla kayarak eğlenme fırsatı buldu.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel