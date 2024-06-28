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Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Samsun'un Ladik ilçesinde yalnız yaşayan Gülhan Öztorun'a ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Ladik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Budakdere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gülhan Öztorun'a ait tek katlı evde, balkonda bulunan tandır ocağından sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın sonucunda ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Samsun Ladik Olay Yaşam Güncel Haberler

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