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Samsun'un Kavak ilçesinde inşaatın temel kazısında heyelan oluştu

Samsun'un Kavak ilçesinde inşaatın temel kazısında heyelan oluştu

Güncel Haberler

Samsun'un Kavak ilçesinde bir inşaatın temel kazısında heyelan meydana geldi.

Samsun'un Kavak ilçesinde bir inşaatın temel kazısında heyelan meydana geldi.

İlçede kuvvetli yağış etkili oldu.

Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında toprak kayması yaşandı.

Heyelanla birlikte yol ve kaldırımda çökmeler meydana geldi, inşaatın çevresinde güvenlik şeridi çekildi.

İnşaatın yanındaki yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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