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Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, ilgi görüyor

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Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşların ilgisini çekiyor. Piknik alanı, çevre ilçelerden gelenleri de ağırlayarak sosyal aktivitelere olanak sağlıyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, ilgi görüyor.

Haziran ayının ilk haftasında ilçede hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar, mesire ve piknik alanlarında daha fazla vakit geçirmeye başladı.

İlçenin tek mesire alanı olan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, Kavak dışında çevrea ilçelerden gelenleri de ağırlıyor.

Pikniğin yanı sıra sosyal aktivitelere de cevap veren alanda spor çocuklar içinoyun alanları da bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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