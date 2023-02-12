Samsun'un ilçelerinden depremzedeler için yardım seferberliği

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye Kavak ilçesinden yardımların devam ettiğini bildirdi.

Kaymakam Atar, Kavak'tan kamu kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve şahıslar tarafından başta iş makinesi, konteyner, temel gıda, yorgan, battaniye, hijyen kolisi, bebek bezi, bebek maması, oyuncağı, sıcak yemek, ekmek, kefen takımı, ısıtıcı, yakacak gibi temel ihtiyaçlarının toplamda 20 tır, 3 minibüs ve bir kamyonla bölgeye gönderildiğini söyledi.

Salıpazarı ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Başkan Akgül, depremin ardından ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Akgül, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından ilçeye gelerek, buradaki yakınlarının yanına yerleşen depremzedeleri kaldıkları evlerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akgül, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, depremzedeler için bütün Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyledi.

Yaraların sarılması için devlet ve millet işbirliğiyle ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Akgül, "Kriz merkezinde görevli arkadaşlarımız, düzenli olarak ilçemize yerleştirildiğimiz aileleri ziyaret ediyor ve ihtiyaçlarını listeler halinde alarak bu ihtiyaçları gideriyorlar. Depremzede kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını bundan sonra da gidermeye devam edeceğiz." dedi.