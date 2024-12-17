Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Havza ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda takip ettikleri aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 50 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.Y. (52), H.Y. (49) ve T.E. (24) emniyete götürüldü.