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Samsun'un Havza İlçesinde Kar Yağışı Etkili

Samsun'un Havza İlçesinde Kar Yağışı Etkili
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Havza ilçesinde cumartesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle eğitim iki gün süreyle durduruldu.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede cumartesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başlarken ilçede kar yağışı eğitime iki gün ara verilmesine neden oldu.

Okullara ara verilmesini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın ve tatilin tadını çıkardılar.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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