Samsun'un Havza ilçesinde afet kurbanı kesildi

Havza ilçesine bağlı Demiryurt ve Kamlık mahallelerinde afetlerden korunmak amacıyla 'afat kurbanı' kesildi. Programa, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve diğer yetkililer katıldı. Kesilen kurbanlardan yapılan yemek davetlilere ikram edildi.