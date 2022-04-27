Samsun'un gürültü düzeyi 'gürültü haritası' ile ortaya konulacak

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince, kentin gürültü haritasının çıkartılmasının ardından gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan "Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planı" kapsamında kent genelindeki eğlence yerleri, sanayi tesisleri ile kara ve demir yollarının gürültü düzeyinin yanı sıra gürültüye maruz kalan yerleşim alanları belirlenecek.

Bu kapsamda frekans çevre ölçüm mühendislik firmasınca gürültü kirliliğinin yaşandığı alanlarda ölçümleme çalışmalarına başlandı. Tespitlerin sona ermesinin ardından kirliliğin bulunduğu alanlara ses kırıcı ve ses yutucular yerleştirilerek, gürültünün azaltılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, gürültü kirliliğinin her yaş grubundan insan yaşamına pek çok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi.

Gürültü kirliliğinin insanlarda verimliliğin azalmasına neden olabildiğini anlatan Demir, bu nedenle gürültü kirliliğiyle ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

"Yaptığımız projelerin yeni gürültü oluşturmaması için gayret sarf ediyoruz"

Demir, kentte yaklaşık 160 kilometre kara yolu, 6 kilometre demir yolu, 65 kilometre hafif raylı sistem, 60 eğlence merkezi ve 2 sanayi sitesi bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Özellikle araç trafiği noktasında, ana arterlerde 24 saat gürültü söz konusu. Planın ortaya çıkaracağı projeksiyonda, projelerimizi geliştireceğiz. Özellikle ses kırıcılar, ses yutucular... Yaptığımız projelerin yeni gürültü oluşturmaması için özel gayret sarf ediyoruz. Yeni bulvarlarımızı böyle projelendiriyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerde iyi bir vizyonla nitelikli çalışmayla örnek oluşturmayı da hedefliyoruz."

Ortaya koyacakları çalışmalarla daha huzurlu ve mutlu bir kent ortaya çıkmasını hedeflediklerini vurgulayan Demir, "İnsan hayatında çok önemli gürültü kirliliği. Bunu çoğu zaman insanlar fark etmeyebiliyor. Gerekli tedbirleri almadığınız, sürekli gürültüye maruz kaldığınızda çok ciddi fiziksel, bedensel rahatsızlıklara da muhatap olabiliyorsunuz." diye konuştu.

Demir, yürüttükleri çalışmalarla kent hayatında fark ortaya koyacaklarını dile getirerek, "Kentlerimizi oluştururken, planlamalar yaparken gürültü konusu çok fazla gündemimizde olmadı. Samsun'da bu farkındalığı sadece merkezimizde değil, ilçelerimizde de yapacağız. Mutlu insanların yaşadığı, havasını, toprağını, suyunu, insanını koruyan, mutlu eden, onu ön plana alan bir vizyonu ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.