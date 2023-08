Samsun'un Çarşamba Ovası'nda Süheyla kavunu hasat dönemi başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yetiştirilen Süheyla kavunu hasat edilmeye başlandı. Bölgeye has olan bu kavunun tadı ve dokusu oldukça lezzetlidir. Ancak sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle üretimde düşüş yaşandı.

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda yetiştirilen Süheyla kavununda hasat dönemi başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaz aylarında hasadı yapılan kendine has dokusu, kokusu ve tadı bulunan Süheyla kavunu üreticiler tarafından hasat edilmeye başlandı.

"Bölgeye has bir ürün"

Çarşamba ilçesi Sahil Mahallesi'nde kavun yetiştiriciliği yapan İbrahim Orduluoğlu, bölgeye has yetiştirilen Süheyla kavununu anlatarak, "Süheyla kavunu bizim yöremize has bir kavundur. Çok uzun ömürlü değil ancak tadı çok güzeldir. Dolapta 1 hafta, en fazla 10 gün bekletebiliyoruz ama dışarıdaysa 3 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Çok yumuşak bir dokusu olduğu için tatlı, lezzetli bir kavun çeşidi. Bu yöreye has bir ürün. Başka yerlerde bu kavunu yetiştirmiyorlar. Şu anda kavunun kilosu 9-11 TL arasında kalitesine göre değişiyor" dedi.

"Sağanak yağış ve su baskınları, hasadı etkiledi"

Geçen yıla göre üretimde düşüş olduğunu ve düşüş nedeninin bölgede etkili olan yoğun sağanak ve su baskınlarından kaynaklandığını aktaran üretici Orduluoğlu, "14 dönüm alan üzerinde kavun yetiştiriyoruz. Yılda 40 tona yakın üretim yapabiliyoruz. Bu sene yağışlı havalar nedeniyle hasat biraz düşük oldu. Tarlaları sular altında kalan üreticimiz çok. Çoğu tarlada külleme hastalığı görüldü. Bu nedenle hasat yapamadılar. Bahçeleri de emekleri de ziyan oldu" diye konuştu.

Orduluoğlu, bu sezon 14 dönümlük tarlasından 25-30 ton civarında kavun beklediklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN