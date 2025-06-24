Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangınlar hasara yol açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangınlar hasara yol açtı
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Çarşamba ilçesindeki yangınlar, özellikle Kurtahmetli ve Cumhuriyet mahallelerinde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri olaylara müdahale ederek yangınları söndürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangınlar, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kurtahmetli Mahallesi'nde İ.A, üç katlı binada baca temizliği yaptığı esnada alev yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi 1033. Sokak'ta ise M.K'ye ait evin çatısından duman çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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