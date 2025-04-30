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Samsun'un Çarşamba İlçesinde Depo Yangını

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Depo Yangını
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Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir malzeme deposunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve depoda maddi hasar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Sungurlu Mahallesinde B.P. ait malzeme deposunda, yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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