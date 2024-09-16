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Samsun'un Çarşamba İlçesinde 1 Kilo 248 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 248 gram esrar maddesi ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 kilo 248 gram esrar maddesi ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çarşamba İlçe Emniyet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylerce Mahallesi'nde C.K'nin evine düzenlenen baskında, 1 kilo 248 gram esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirdi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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