Samsun'un Canik İlçe Müftüsü Manisa'nın Salihli İlçe Müftülüğüne atandı

Samsun'un Canik İlçe Müftüsü iken Manisa'nın Salihli İlçe Müftülüğüne atanan Ali Çebi görevine başladı.

Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek'in Denizli İl Müftü Yardımcısı olarak atanmasının ardından boşalan göreve Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi atandı. Yeni Müftü Çebi, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevine başladı. Kaymakam Sağlam, Müftü Çebi'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA