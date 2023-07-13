Samsun'un Bafra ilçesinde yaralı bir kişi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sokakta baygın halde başından yaralı bir kişi bulundu. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sokakta baygın halde başından yaralı bir kişi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.E.Ü. (22), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.